Justin Bieber vraagt fan om zijn vriendin te zijn

De 26-jarige Ryan deed in 2011 mee aan een talentenjacht om oog in oog te staan met Bieber. De actrice won uiteindelijk de hoofdprijs en mocht naar de première van de documentaire Justin Bieber: Never Say Never in Los Angeles. Na haar winst was ze te zien in series als Star en Grown-ish.

In de video van Holy speelt Ryan een verpleegster die haar geliefde, de zanger zelf, troost nadat hij is ontslagen als werknemer op een booreiland. Ook Demi Lovato en Wilmer Valderrama, die in het verleden een relatie hadden, zijn te zien in de clip.

De single Holy, die Bieber opnam met Chance the Rapper, is zijn eerste nieuwe werk na het verschijnen van zijn album Changes eerder dit jaar. De zanger omschrijft het nummer als het begin van een nieuw tijdperk en liet zich inspireren door zijn christelijke geloof.