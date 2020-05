Derksen: ’Ik kijk er niet van op als deze maand de stekker eruit gaat’

„Door de coronacrisis hebben bedrijven helemaal geen trek om te adverteren. Wanneer de productiekosten van zo’n programma hoger worden dan de reclame-inkomsten, dan zijn mensen bij commerciële televisiestations sneller geneigd om er een film in te gooien, in plaats van zo’n programma, want die film hebben ze toch in het magazijn liggen”, aldus Derksen.

De oud-hoofdredacteur van weekblad Voetbal International zou het zelf „prettig vinden” om door te gaan. „Om het karige nieuws dat er komt toch voor het voetlicht te brengen. Voetbalminnend Nederland hunkert naar informatie en hoe het verder gaat.”

Supergoed

Dat laatste merken Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp aan de kijkcijfers. „Die zijn uitstekend”, aldus Derksen. „In dat kader zijn wij gaarne bereid om door te gaan.”

In een reactie aan De Telegraaf bevestigt Talpa: „Veronica Inside gaat zeker door tot 1 juni, vanaf dan gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn. We houden alles opties open. Het gaat supergoed en ze doen het ook leuk.”