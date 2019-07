Weer grote Europese prijs voor Kapsalon Romy

Ⓒ BSR Agency

De Nederlandse familiefilm Kapsalon Romy, met actrice Beppie Melissen in de hoofdrol, heeft weer een grote Europese prijs in de wacht gesleept. In de Italiaanse plaats Giffoni werd de film vrijdagavond op het grootste Europese festival voor jeugdfilms bekroond met de award voor de ’meest overtuigende film’ in de competitie.