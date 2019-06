Ashton Kutcher stopt met serie The Ranch

Net als bij de eerste drie reeksen het geval was, komt ook het vierde seizoen van The Ranch in twee delen uit. De eerste tien afleveringen zijn later dit jaar te zien, de laatste volgen in 2020. In de resterende afleveringen keert Sam Elliott terug als pa Beau, en speelt Debra Winger weer moeder Maggie.

De serie draaide om een gezin met twee volwassen zonen die een ranch runnen in Colorado. Ashton vertolkte de rol van zoon Colt, zijn broer Rooster werd gespeeld door zijn voormalig That ’70s Show-collega Danny Masterson. Die acteur werd eind 2007 ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. Zijn personage raakte in de tweede helft van het derde seizoen vermist.

Fans wijten het stoppen aan de serie aan het vertrek van Masterson. Volgens hen is de show sindsdien niet meer hetzelfde. Sommigen hopen dan ook dat zijn personage in de finale-aflevering nog eenmaal terugkeert.