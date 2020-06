Thaise prinses kan weer slapen en eten

In de video bedankte de prinses iedereen die had helpen zoeken naar het dier dat zoek raakte op de trainingsschool voor honden op de luchtmachtbasis van 41st Air Wing in de noordelijke provincie Chiang Mai. Ook was ze dankbaar voor alle steunbetuigingen en goede wensen die ze uit heel Thailand had mogen ontvangen. De vermissing van Khun Homnuan was dan ook landelijk nieuws.

Prinses Ribha (37), zoals ze kortheidshalve ook wel wordt genoemd, is de oudste dochter van prinses Chulabhorn, een zus van de Thaise koning.