Thaise prinses radeloos: ’Ik kan nauwelijks slapen of eten’

Prinses Siribhachudabhorn, derde van links

Groot verdriet in de Thaise koninklijke familie. Prinses Siribhachudabhorn (37) is haar lievelingshond kwijt. Het nichtje van koning Vajiralongkorn heeft op Facebook een oproep gedaan om te helpen zoeken en zelfs televisiezender TBS nam zondag de noodkreet over. „Ik kan nauwelijks slapen of eten van bezorgdheid”, aldus de prinses.