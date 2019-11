’Film Luce kan de wereld veranderen’

„Luce is een verhaal over identiteit, en de zoektocht naar identiteit, en naar de vraag wat voor identiteit anderen jou opplakken”, legt de regisseur uit. „Veel films die gaan over de Afro-Amerikaanse identiteit blikken terug op periodes waar we nu anders naar kijken dan in die tijd zelf, zoals de jaren zestig. Maar ik vind het veel interessanter om na te denken over de rol van zwarte Amerikanen in het nú. Hoe we nú omgaan met thema’s als racisme, of vooroordelen, of diversiteit.”

Onah claimt overigens niet de antwoorden in pacht te hebben. „Iedereen kijkt een film met zijn eigen bagage, of je nou zwart of wit bent, man of vrouw. Ik merk dat kijkers snel proberen te bepalen wie er ’goed’ of ’fout’ is in het verhaal. Maar ook dat is heel lastig. De film is als een rorschachtest: iedereen projecteert zijn eigen onbewuste vooroordelen op de personages en gebeurtenissen.”

Geen kans missen

De regisseur hoopt dat de film kijkers aanzet tot nadenken. „Ik denk dat verhalen de wereld kunnen veranderen”, knikt hij. „En waar dat verhaal vandaan komt, maakt niet zoveel uit: dat kan een film zijn, of een boek, of een lied, of een krantenbericht. Verhalen confronteren ons met wie we zijn en waar we staan in het leven, verhalen helpen ons te bepalen wat we belangrijk vinden.”

Zelf noemt hij als voorbeelden van films die zijn leven veranderden Caché van Michael Haneke of Do the right thing van Spike Lee. „Veel vaker denk ik echter dat het heel onbewust gebeurt; dat je iets hebt gehoord of gelezen dat zich ergens in je hoofd nestelt en op een onverwacht moment weer de kop opsteekt. Zoals een bepaald lied na jaren ook opeens weer in je hoofd kan zitten.”

De 36-jarige filmer werkt momenteel aan drie nieuwe projecten tegelijkertijd. „Ik ben een workaholic als ik die kans krijg”, verontschuldigt hij zich lachend. „Ik kom niet uit een rijk gezin; ik heb heel hard moeten werken om te komen op de plek waar ik nu ben in mijn leven. Ik heb nu een voet tussen de deur, ik ken de juiste mensen. En ik krijg nu de kansen om verhalen te vertellen die ik belangrijk vind, waarvan ik vind dat ze gemaakt moeten worden. Ik neem niets voor lief en ik wil geen enkele kans missen.” Luce draait nu in de Nederlandse bioscopen.