Cornald Maas hoopt op ’bravoure’ bij presentatie songfestival

In het drietal heeft Cornald alle vertrouwen. „Elk van deze drie heeft kwaliteiten.” Zo roemt hij Jan, met wie hij al jaren het songfestival van commentaar voorziet, vanwege zijn grote hart voor het liedjesspektakel en zijn ambitie, vindt hij Chantal al een goede presentatrice van het Gouden Televizier-Ring Gala en wordt oud-kandidaat Edsilia ’op handen gedragen door de fans’.

Cornald was niet altijd te spreken over de presentatietalenten die hen voorgingen. „Er zijn best veel Peek & Cloppenburg-poppen geweest in het verleden. Mensen die dan heel formeel scriptjes lazen en bedachte grapjes maakten.”

Hij hoopt dan ook dat Chantal, Edsilia en Jan het in mei anders gaan doen. „Ik hoop - in de beste Hollandse traditie - dat je straks mensen ziet die ook wel van het script durven afwijken en die ook wel durven te improviseren. Een beetje bravoure.”

