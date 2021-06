Mariah Carey: absoluut geen sprake van ruzie met Jay-Z

Ⓒ Getty Images

Hoewel er eerder berichten naar buiten kwamen dat Mariah Carey na fikse bonje bij haar managementbureau Roc Nation is vertrokken, ontkracht de zangeres die geruchten in alle toonaarden. Volgens de 51-jarige Carey is er geen sprake van ruzie met Jay-Z, de eigenaar van het bedrijf, of met een van zijn medewerkers. Dit meldt Page Six.