Harry en Meghan gaan samenwerking aan met beleggingsmaatschappij

Het bedrijf is enthousiast over hun nieuwe zogeheten ’impactpartners’. „Ze zijn zeer toegewijd in het helpen aanpakken van problemen van deze tijd, zoals klimaat, gendergelijkheid, gezondheid, raciale gelijkheid, mensenrechten, en begrijpen dat deze problemen in de basis allemaal met elkaar verbonden zijn”, schrijft het bedrijf, Ethic, op hun website. Volgens The Hollywood Reporter zegt het bedrijf dat Harry en Meghan ook hun eigen investeringen door Ethic laten beheren. Het bedrijf creëert op maat gemaakte beleggingsportefeuilles voor gebruikers op basis van zaken die hun klanten belangrijk vinden.

De samenwerking met de financiële dienstverlener is de nieuwste zakelijke deal die Harry en Meghan hebben gesloten sinds ze de Britse monarchie hebben verlaten. Eerder lanceerde het stel Archewell, een liefdadigheidsonderneming waarmee onder andere een tv- en filmdeal met Netflix is gesloten en een podcastdeal met Spotify. Met Oprah Winfrey produceerde Harry ook een serie over geestelijke gezondheid voor Apple TV+. Ook is de jongste zoon van prins Charles aangesteld als ’chief impact officer’ van de technische startup BetterUp.