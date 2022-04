Nieuw seizoen realityserie Jaimie Vaes over tijd na ’roerige periode’

Vaes zal in de nieuwe reeks van Jaimie: In The Vaes Lane persoonlijk haar verhaal doen over de periode en vooruitblikken op de toekomst. Ook is te zien hoe ze een nieuwe woning zoekt op Ibiza voor haar en haar zoontje Lío en het dj-vak leert. Het seizoen is vanaf 24 juni te zien.

De influencer liet donderdag al weten dat er een derde seizoen van haar serie komt. Ten tijde van de vermeende mishandeling door Lil Kleine in februari zei Discovery+ nog dat er geen plannen waren voor nieuwe opnames.