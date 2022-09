Krijgt Olivia Newton-John alsnog haar beloofde grootse afscheid?

Al snel werd duidelijk dat van een echte begrafenis geen sprake kon zijn, omdat Olivia haar laatste rustplaats wilde op haar ranch in Zuid-Californië. Op zijn minst zou er dan een muzikaal eerbetoon plaatsvinden in de vorm van een concert, waarbij de aandacht zou worden gevestigd op haar leven, muziek, films en haar goede doelen. Grote namen als John Travolta en de enige nog levende Bee Gee Barry Gibb gaven al aan daarbij aanwezig te zullen zijn.

Ondertussen vragen de fans zich af of het er allemaal nog van gaat komen. De familie wilde zich eerst richten op een afscheid in kleine kring, maar die plechtigheid heeft allang plaatsgevonden. Andrews zegt nu binnenkort in overleg te zullen treden met de nabestaanden, om voor het einde van het jaar alsnog een samenkomst te kunnen organiseren. Al staat dat ver af van een ’staatsbegrafenis’, dat in eerste instantie het respectvolle idee was.