’Ook klacht tegen wielercommentator Danny Nelissen na seksueel getinte opmerkingen’

De klacht is al sinds begin 2022 bekend bij de directie van de NOS en sinds 2016 bij leidinggevenden op de sportredactie.

In reactie op de klacht stelde de NOS voor dat De Vries een gesprek zou hebben met hoofdredacteur Maarten Nooter. „Hij wil je gaan vertellen dat jij degene bent die zich alles verkeerd herinnert”, schreef De Vries in haar column. Zij weigerde dat gesprek, zo bevestigde de NOS op vrijdag tegen meerdere media. Uit de klacht blijkt dat zowel een manager Personeel, Organisatie & Ontwikkeling van de NOS op de hoogte was van de klacht alsmede NOS-directeur Gerard Timmer. Beiden hebben voor zover bekend geen verdere maatregelen genomen en geen onderzoek gestart.

Column

De klacht werd vrijdag door De Vries beschreven in haar column in NRC. De voormalig wielrenster schrijft over een collega die seksueel getinte opmerkingen maakte en sprak over wie hij wel en niet allemaal wilde ’neuken’. De Vries in haar column: „Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken. En welke wijven er voor hem in de rij staan.”

Over haar zou net zo zijn gesproken aldus de columniste: „Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent, aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt.” De Vries beschrijft dat ze wat van de klacht zei: ’wel tien keer’. En dat haar klacht werd gemeld bij de eindredacteur en dat er vervolgens met haar klachten weinig tot niks werd gedaan. Wel werd De Vries in het vervolg niet meer uitgenodigd voor de NOS-verslaggeving van de Tour de France. Journalist De Vries was de eerste betrokkene die met haar verhaal naar buiten trad en haar relaas kreeg veel bijval in de mediawereld.

Veranderingen

De NOS maakte bekend dat de vierkoppige hoofdredactie bij NOS Sport aftreedt. Voor een aantal personen heeft het schandaal al gevolgen. Janke Dekker, voorzitter bij meldpunt Mores en de vrouw van Tom Egbers, stopt bij het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuur- en televisiesector. Er was al veel kritiek op haar dubbelrol. Voor medewerkers van NOS Sport was het een reden zich niet bij Mores te melden. Dekkers man, Tom Egbers, was dit weekend niet te zien op televisie en onduidelijk is wanneer hij terugkeert.

Wederhoor

De Limburger heeft het hele weekend geprobeerd weerwoord van Danny Nelissen zelf te krijgen. De oud-wielrenner belde uiteindelijk zondagavond terug met de mededeling: „ik ga nu niet reageren.” Hij liet weten in afwachting te zijn van nadere gegevens, maar wilde niet zeggen welke precies. „Als ik alles heb bekeken, dan volgt mijn reactie. Dat kan morgen zijn, volgende week of volgende maand. Ik kies zelf mijn moment”, aldus de NOS-wielercommentator. Op verdere vragen zoals wat hij vindt van de column waarin Marijn de Vries hem zaterdag (anoniem) beschuldigde van ongepast gedrag en van de klacht die zij al in 2016 tegen hem indiende, wil Nelissen geen antwoord geven. Wel liet hij zich tot slot nog dit ontvallen: „Er zijn een heleboel mensen die toen niet in die auto hebben gezeten maar afgelopen dagen toch van alles hebben geroepen.”