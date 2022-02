Radiozenders Talpa staan stil bij Oekraïne met lied John Lennon

Gossip

Rapper Jabroun: geleerd van uitspraken over Erica Meiland

Rapper Jabroun is geschrokken van alle aandacht voor de video waarin hij zegt Erica Meiland te willen kidnappen. De artiest laat nogmaals weten elke vorm van geweld af te keuren en dat de songtekst niet als bedreiging was bedoeld. Ook heeft hij ervan geleerd, zo staat in een verklaring van het manag...