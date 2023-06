Context geeft doorsneethriller ’To catch a killer’ kleur

Voordat hij dat verzoek doet, leest Lammarck haar personeelsdossier. Daarom weet hij dat Eleanore geplaagd wordt door demonen uit haar verleden. Dat maakt haar volgens hem juist geschikt om zich in de seriemoordenaar te verplaatsen. Want net als de onbekende schutter had ook zij kunnen ontsporen.

Zijn onervaren partner krijgt op haar beurt een inkijkje de onfrisse politieke spelletjes die achter de schermen van zo’n onderzoek worden gespeeld. FBI-collega’s willen met de eer van een opgeloste zaak gaan strijken. Het stadsbestuur weigert maatregelen te nemen, maar wijst wel met de beschuldigende vinger als er nog meer slachtoffers vallen. Terwijl de moordpartij en de aanhoudende dreiging intussen ook leiden tot een mediacircus.

In al dat rumoer zetten Lammarck en Eleanore hun speurtocht voort. Baanbrekend is To catch a killer daarbij niet, maar de twee hoofdrolspelers en de rijke context tillen deze misdaadthriller toch uit boven de grijze middelmaat.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)