Willeke Alberti viert 75e verjaardag in Concertgebouw

Willeke Alberti Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Willeke Alberti geeft op 25 februari, kort na haar 75e verjaardag, een groot optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. In dit eenmalige concert haalt de grande dame van de Nederlandse muziek samen met het publiek herinneringen op uit haar ruim 60-jarige carrière.