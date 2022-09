Dave uit B&B Vol liefde gaat in op geruchten over mogelijke relatie met Simone

Hoewel Dave het ’grappig’ en ’lief’ vindt dat kijkers hem goed vinden passen bij Simone, is er volgens hem van een liefdesrelatie geen sprake. Sterker nog: de twee zijn nu collega’s. „We kwamen in gesprek maanden geleden en uiteindelijk over werk. Ik zei dat ik eigenlijk nog wel een sidekick zoek”, schrijft Dave op Instagram. „Van het een kwam het ander en nu werken we inmiddels al een paar weken samen.”

De samenwerking lijkt hen goed af te gaan. „Na een paar weken kan ik echt wel zeggen dat we een super goed team zijn. Waar ik tekort kom schopt zij me even onder mijn kont.”

Ondertussen heeft Dave met B&B-eigenaresse Denise momenteel geen contact meer. Nadat hij tijdens de opnames had toegegeven dat hij toch geen gevoelens voor haar heeft, wijst zij hem de deur. Sindsdien is het tussen de twee niet meer goedgekomen.