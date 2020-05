Nieuwe talentenjacht SBS6 gaat in juni van start

Juryleden v.l.n.r.: André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Ali B, Davina Michelle en Henk Poort. Ⓒ William Rutten/Talpa

De nieuwe talentenjacht We Want More van SBS6 gaat een paar maanden later dan gepland alsnog van start. Vanaf 12 juni wordt de zangwedstrijd wekelijks om 20.30 uur uitgezonden. Het programma zou oorspronkelijk vanaf 28 maart worden uitgezonden, maar vanwege de coronacrisis moesten de opnames worden stilgelegd en werd de première uitgesteld.