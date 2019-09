Kroonprinses Mette-Marit schoor haar af: ’We waren niet het ideale gezin’

Mette-Marit vertelt in het boek, waar Noorse media uit citeren, dat ze opgroeide in een gezin dat door velen werd gezien als het ideale plaatje. „We wisten allemaal dat het niet waar was, maar zo zagen we er uit”, aldus de kroonprinses, die daardoor erg opstandig werd. Zelfs zo erg dat ze in het derde jaar van de middelbare school al haar haar afschoor. „Ik ging door een fase waarin ik veel pijn had en dat uitte zich in woede en verdriet.”

Op 16-jarige leeftijd reisde Mette-Marit naar Australië om daar tot de ontdekking te komen dat ze niet altijd alle verwachtingen waar kan maken. „Ik heb altijd geweten dat ik niet goed ben in verwachtingen”, zegt ze. Dat doet ze ook al een tijd niet meer in haar rol als kroonprinses. „Het is belangrijk om een leven te leiden waar ik achter kan staan en mezelf kan zijn.”

In het boek van Geir Gulliksen vertellen nog twaalf auteurs over hun ervaringen om Noors te zijn.