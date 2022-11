Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog, Aflevering 14 Expeditie Robinson: Zoveel zijn de deelnemers afgevallen!

London Loy is het meeste afgevallen van iedereen. Ⓒ Jasper Suyk

Het is dag 30 op Expeditie Robinson. De halve finale komt nu heel erg dichtbij. Er zijn nog zeven mensen in het spel. Iedereen is verzwakt en vermagerd. Olympisch kampioen Ferry Weertman is zelfs 12,5 kilo afgevallen, blijkt als hij op de weegschaal stapt. London Loy nog meer.