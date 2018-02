Gordon moet met ’liefdesdrama’ voor rechter komen

Nadat beide partijen vanochtend hun standpunten op tafel hadden gelegd, probeerden de advocaat van Gordon en de advocaat van K. B., Vincent van der Velde, er onderling uit te komen, maar dat is niet gelukt. Voorwaarde was ondermeer dat Gordon al zijn social media posts zou verwijderen waarin K. B. genoemd en getoond wordt. Maar dat gebeurde niet en Gordon deed er vanochtend juist nog een schepje bovenop met een post waarvan de teleurstelling afdroop: geen Valentijn in Venetië voor Gordon, schreef hij, gevolgd door, ’dan breekt je hart’. Voor advocaat Van der Velde en zijn cliënt is de maat met deze ’nieuwe schending van de privacy’ vol. Nu wil hij met een kort geding bereiken dat de presentator alsnog alle foto’s waar zijn cliënt op staat en eventuele naamsvermeldingen van sociale media verwijdert.

Gordon deelde maandag op sociale media foto’s van zijn nieuwe liefde, maar volgens de advocaat van de man is er nooit sprake geweest van een liefdesrelatie. Gordon meldde maandagavond dat hij was benaderd door vrouwen die aangifte tegen de man hadden gedaan omdat ze door hem stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen. Gordon betichtte zijn ’nieuwe liefde’ vervolgens van het leiden van een dubbelleven. De advocaat van de man beschuldigt Gordon naast stalking van smaad en laster.