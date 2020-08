Catherine zamelt babybenodigdheden in

Kensington Palace heeft op Instagram een foto gedeeld van Catherine die met een schort om helpt de donaties uit te pakken bij een lokale tak van Baby Basics UK in Sheffield. De hertogin heeft daarna nog met ouders gepraat over hoe de babybanken hen hebben geholpen in moeilijke tijden.

Catherine zou eerder al een privébezoek hebben afgelegd aan de organisatie. Toen zij daarbij hoorde dat er een grote behoefte was aan meer baby-artikelen, is ze een inzamelingsactie begonnen. Negentien verschillende merken gaven gehoor aan haar verzoek om donaties.