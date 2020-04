Nicolaas Veul:’Wil ik die boze zeur zijn?

Nicolaas Veul (l): In de klas is het een rollenspel tussen leerling en leraar. Maar als je vertrekt, ben je beiden weer gewoon mens.” Ⓒ Diederik Bulstra

Vijf jaar geleden ontdekten programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul in Oudtopia welke levenslessen er schuilgaan achter de geraniums toen ze introkken in een verzorgingstehuis. Het tweetal is een nieuw experiment aangegaan: ze werkten als buitengewoon stagiair op een scholengemeenschap voor 100 dagen voor de klas. Veul (36): „ Ik moest van ver komen.”