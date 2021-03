Agenda Edison-winnaar Rob de Nijs nog maanden leeg

Entertainment

Zwangere Ellie Goulding krijgt steun van prinses Eugenie

Ellie Goulding zoekt tijdens haar zwangerschap steun bij prinses Eugenie, die eerder dit jaar haar eerste kindje verwelkomde. Dat vertelt de zangeres in een interview met de Britse ochtendkrant The Telegraph. Samen met haar man Casper Jopling is ze in verwachting van haar eerste kind.