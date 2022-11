Kim Kardashian ’walgde’ van campagne Balenciaga, bekijkt samenwerking

Het Spaanse modehuis kwam vorige week onder vuur te liggen na de verschenen campagnefoto's. Daarop was naast de jonge meisjes met knuffels in tuigjes en andere bdsm-attributen ook een computer te zien met ingezoomd op het scherm een document dat verwijst naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving. Balenciaga bood na de ophef excuses aan, haalde de campagne offline en zei juridische stappen te nemen tegen de mensen die verantwoordelijk waren voor de set van de fotoshoot. Ook Kardashian, die vaak met het merk samenwerkt, kreeg kritiek op sociale media.

Kardashian hield zich tot nu toe bewust stil, zegt ze op Twitter. "Niet omdat ik niet walgde en verontwaardigd was over de recente Balenciaga-campagne, maar omdat ik met het team wilde spreken om zelf te begrijpen hoe dit kon gebeuren."

De realityster gaat erover nadenken of ze wel wil blijven samenwerken met Balenciaga. Die keuze gaat ze baseren op het feit of het modehuis "de verantwoordelijkheid neemt voor iets wat nooit had mogen gebeuren" en de acties die Kardashian hoopt dat het bedrijf gaat nemen op het gebied van de "bescherming van kinderen".