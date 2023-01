Premium Het beste van De Telegraaf

’J.R. Moehringer leeft de droom van iedere ghostwriter’ Deze man kreeg Harry wél aan de praat

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

„Het optekenen van het levensverhaal van prins Harry is de droom voor iedere ghostwriter”, zo stelde schrijver Andrew Crofts nadat bekend werd dat de hertog een boek zou gaan uitbrengen. Voor Pulitzerprijs winnaar J.R. Moehringer kwam die droom uit. Dinsdag verscheen eindelijk het veelbesproken boek Spare. Het is een bijzonder inkijkje in de belevingswereld van Harry, opgetekend door J.R. Moehringer dus. Maar wie is deze schrijver eigenlijk?