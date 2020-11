Stripper (29): ’Ik had seksuele relatie met Phil Collins’ ex-vrouw’

Niet alleen trouwde Orianne Cevey (46) achter de rug van Phil Collins (69) om met een ander, ook zou ze een affaire hebben gehad met een 29-jarige stripper Ⓒ Getty Images

Ooit de grote liefde van zijn leven, nu kan zijn Orianne Cevey met recht de nagel aan zijn doodskist genoemd worden. Het leven van Phil Collins met zijn ex-vrouw was sowieso al een rollercoaster: ooit getrouwd, gescheiden, toen weer samenwonend vol plannen voor de toekomst, totdat onlangs bleek dat zij dit jaar in het geheim getrouwd was met een ander. Alsof dit al niet vernederend genoeg was voor de wereldberoemde zanger, komt daar bovenop nu het verhaal van een stripper, die beweert dat hij seks had met Orianne Cevey. In Phil Collins eigen huis.