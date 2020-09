Willeke van Ammelrooy nog altijd trots op ’Antonia’

Deze maand is het 25 jaar geleden dat de Nederlandse film Antonia in première ging. Hoofdrolspeelster Willeke van Ammelrooy haalt desgevraagd herinneringen op aan het plattelandsdrama, dat in 1996 de Oscar voor Beste Buitenlandse Film zou winnen. „Toen ik de film laatst terugzag, dacht ik: hé meissie, Antonia is eigenlijk een fantastische rol van je geweest.”