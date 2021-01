Humberto Tan: ’Fijn om terug te zijn’

Premium TV

Marieke Elsinga duikt in het diepe met Crime desk: ’Ook dit past bij mij’

Met Crime desk is de Nederlandse televisie vanaf maandagavond een misdaadprogramma rijker. Voor presentatrice Marieke Elsinga is het een spannend avontuur. De gangmaakster van Qmusic, I can see your voice en RTL boulevard mag ineens aan de bak met zware onderwerpen.