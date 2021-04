Drummer Kensington over verkoop huis: ’Perfect voor de Meilandjes’

„De makelaar zei dat er iemand langskwam die van wijn hield, dus toen wist ik voldoende”, vertelde hij dinsdagochtend aan Radio 538.

De villa werd door de drummer en zijn vader een aantal jaar geleden compleet verbouwd. In de villa zit ook een appartement dat volgens Niles werd gebruikt voor de zomerverhuur. „Dat is voor de Meilandjes natuurlijk perfect. Je kunt er met z’n tweeën wonen. Wel apart, maar ook bij elkaar. Het is op hun lijf geschreven.”

Niles hoefde eigenlijk geen aanpassingen te verrichten, op één ding na: „Alleen dat ik beneden het hok leeg haal voor de wijn.”

De drummer zelf verhuist naar Amsterdam. „We waren klaar met de rust en gaan graag naar de stad.”