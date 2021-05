Schrijver Kluun gaat trouwen

Kluun heeft Anne twee jaar geleden leren kennen. „Twee jaar geleden stapte Anne de Jong mijn woonark in om te praten over een goeie titel voor haar boek. Anne was mijn juf geweest het jaar ervoor, ik volgde mijn opleiding tot coach bij haar opleidingsinstituut.”

Al snel ging het gesprek niet meer over het boek, maar over de liefde. „De avond knetterde, we raakten niet uitgepraat en uitgelachen. Rond middernacht ging ze naar huis en liet me totaal van de kaart achter.”

Enkele weken later, vlak na het overlijden van Kluuns moeder, zagen de twee elkaar weer. „We dineerden die avond in een Italiaans restaurant in de buurt van mijn woonark. Daar gingen we dieper in op haar boek. We dronken voldoende om ook steeds opener te zijn over het leven (...) Die avond werd ik smoorverliefd op haar.”

Twee jaar later is Kluun nog altijd onder de indruk van ’de intelligentie, humor, schoonheid en liefde’ van Anne. „Elke dag ben ik dankbaar dat zo’n geweldige vrouw van mij houdt.”