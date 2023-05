Igone de Jongh maakt zware periode door: het gaat erg up en down

Op de vraag van Fred van Leer hoe het nu met haar gaat, antwoordt ze: „Heel erg up en down. Veel down. Maar we gaan door. Ik kan veel hebben, al is dit wel een pittige, moet ik zeggen.”

Onlangs was Igone nog te zien op een foto met Thijs en zijn ex-vrouw Katja Schuurman. Ze vierden de verjaardag van Thijs’ en Katja’s dochter Sammie.

De balletdanseres liet in januari via Instagram weten geen koppel meer te vormen met Thijs. Ze schreef destijds: „Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen.” De twee kregen eind 2016 een relatie met elkaar. Het stel trad in 2019 met elkaar in het huwelijk.

Het OM maakte in november vorig jaar bekend dat Thijs verdacht wordt van drie online zedendelicten met minderjarige meisjes.