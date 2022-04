Mila Kunis benadrukt Oekraïense roots bij haar kinderen: ’Ontzettend belangrijk’

„Van de ene op de andere dag wendde ik mij tot mijn kinderen en zei ik: ’Je bent half Oekraïens, half Amerikaans.’ Ze keken me aan en zeiden dat ze zich daarvan bewust waren”, vertelt Kunis in het programma Who’s Talking To Chris Wallace.

De actrice vindt het ’ontzettend belangrijk’ om haar kinderen duidelijk te maken waar ze vandaan komen. „Het is prachtig om meerdere culturen te hebben. Het is iets moois dat ze Oekraïense roots hebben, net als dat ze Amerikaanse roots hebben.”

Kunis en Kutcher hebben zich ingezet om geld op te halen voor hulp aan Oekraïne. Het acteurskoppel haalde via donaties 30 miljoen dollar, omgerekend zo’n 27 miljoen euro, op om meerdere organisaties in Oekraïne te helpen. „Ons doel mag dan bereikt zijn, maar we blijven doorgaan en alles doen wat we kunnen”, liet het stel daarna weten.