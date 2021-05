Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney vieren de liefde

Ze zijn al bijna tien jaar samen en nog altijd zijn Frenkie de Jong (24) en Mikky Kiemeney (24) dolgelukkig met elkaar. Wat heet, ze kunnen bijna niet zonder elkaar. Razend populair is het stel in Barcelona, waar ze niet meer ongestoord over straat kunnen. Samen met Lionel Messi (33) was Frenkie, ondanks dat ze geen kampioen werden, dit seizoen dé smaakmaker van de plaatselijke FC.

Het was een slopend seizoen en dan komt de komende weken het EK er ook nog eens aan. Tijd om de batterij op te laden is er amper, dus die paar spaarzame vrije dagen die hij heeft, probeert hij ten volle te benutten. Dat deed hij afgelopen week op Ibiza met zijn grote liefde Mikky. Of die korte vakantie genoeg zal zijn om het hoofd leeg te maken, zal de tijd leren. Zeker is in ieder geval dat, ook als Oranje het toernooi niet wint, hij in de liefde in ieder geval al de hoofdprijs heeft binnengehaald.