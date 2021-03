Joe Exotic huurt nieuwe advocaat in voor beroep

Lewis was de echtgenoot van Carole Baskin, de aartsrivaal van Exotic. Realityreeks Tiger King ging voor een deel over de strijd die Joe tegen Carole voerde. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een huurmoord op Carole en verschillende gevallen van dierenmishandeling in zijn tijgerpark.

In het programma beschuldigde Joe Carole er meermaals van haar man te hebben vermoord en aan haar tijgers te hebben gevoerd. Don Lewis wordt sinds 1997 vermist, en werd in 2002 officieel doodverklaard. Zijn familie is nog altijd op zoek naar antwoorden op hun vragen over de verdwijning. Zij kochten onder meer zendtijd in de reclameblokken rond de uitzending van Dancing With The Stars waar Carole aan meedeed. Daarin lieten ze weten een beloning van 100.000 dollar uit te loven voor de tip waarmee de zaak wordt opgelost.

De nieuwe advocaat van Joe postte dinsdag een filmpje waarin hij gehakt maakt van het vorige juridische team van de realityster, dat vooral inzette op een pardon van toenmalige president Donald Trump dat nooit kwam. De nieuwe raadsman wil een hoger beroep voor de zaak. In een post op sociale media stelt hij: „Dit gaat niet om tijgers, televisie of een poppenkast. Dit gaat om bewijs en gerechtigheid.”