Britney: ’Raakt me dat ik niet aan verwachtingen voldoe als moeder’

„Ik heb mijn best gedaan om de beste versie van mezelf te zijn”, begint Spears haar bericht. „Ik hoop dat mijn kinderen op een dag begrijpen hoe het voor mij was om al die jaren in feite gegijzeld te worden door mijn eigen familie.” Nu ik eindelijk weer „vrij” ben zeg ik tegen Jayden: „Ik heb je lief, elke dag, voor de rest mijn leven.” Ook voor haar 16-jarige zoon Preston heeft Spears wat woorden: „Jij leert mij zoveel in het leven. Ik hoop dat je in de spiegel kijkt en je altijd zal herinneren dat je mijn kind bent. En dat dat altijd zo zal blijven.”

Spears heeft minder aardige woorden over voor de vader van haar zoons, haar ex Kevin Federline. „Ik heb jullie vader, die al vijftien jaar geen baan heeft, geholpen.” Volgens Spears rookt Federline iedere dag wiet en is hij geen goed voorbeeld voor haar kinderen. „Het zal wel makkelijker zijn om bij iemand te wonen die niet controleert of jullie je huiswerk hebben gedaan.”

Eerder deze week werd bekend dat Federline een interview heeft gegeven aan het Australische 60 Minutes. Niet alleen Federline komt aan het woord, maar ook zoons Jayden en Preston doen uitspraken over hun moeder. Het hele interview wordt zondag uitgezonden.