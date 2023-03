’Kim Kardashian door James Corden gestrikt voor Carpool Karaoke’

Wanneer de aflevering met Kardashian te zien is, is niet duidelijk. Maar eerder werd al bekend dat Corden in het voorjaar stop met zijn programma en terug verhuist naar het Verenigd Koninkrijk. De Brit presenteert het programma al vanaf 2015. Met name Carpool Karaoke, waarbij hij samen met een grote artiest hits zingt in de auto, is een succesvol onderdeel van de talkshow.

Het is niet de eerste keer dat Kardashian te gast is in The Late Late Show. Zo deed zij bijvoorbeeld ook al een keer mee aan het programma-onderdeel Spill Your Guts or Fill Your Guts.