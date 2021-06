Bilal Wahib weer op podium Paradiso na boycot

Op de video’s is te zien hoe Wahib samen met de dj’s zijn nummer Tigers speelt. Na het optreden is gefilmd hoe hij een van de mannen bedankt met een knuffel.

Ⓒ Instagram Stories

Wahib werd eerder dit jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien. Wahib kreeg het flink te verduren in de media. Programma’s met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. In het programma Op1 bood hij vrijdag excuses aan voor zijn actie.

Vlak daarvoor werd bekend dat RTL, met talkshows Jinek, Beau en Humberto, afzag van een interview met de zanger. „Na overleg met de advocaat van de jongen uit het filmpje hebben we besloten om af te zien van een interview met Bilal”, liet een woordvoerder van de zender weten.