Brianne Howey uit Ginny & Georgia moeder geworden van eerste kindje

„Mijn hele wereld is een stuk zoeter geworden. En kleiner. Welkom mijn kleine liefde”, schrijft Howey in het bijschrift. Op de foto ligt de actrice in een ziekenhuisbed en houdt ze haar baby, die een mutsje op heeft, tegen haar borst. Of ze is bevallen van een jongen of een meisje en wat de naam van het kind is, maakt Howey vooralsnog niet bekend.

De baby is het eerste kind voor Howey en haar man Matt Ziering, met wie zij in juni 2021 trouwde.