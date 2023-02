Adidas vreest fors verlies door breuk met Kanye West

Als de grote voorraad artikelen die Adidas met Ye’s merk Yeezy maakte volledig onverkocht blijft, moet het concern de volledige waarde van 500 miljoen euro afschrijven.

De samenwerking die Adidas en de artiest in 2015 begonnen, gold jarenlang als een van de lucratiefste bundelingen van krachten in de sportmodebranche. Nu die ten einde is, verwacht Adidas in 2023 een jaaromzet die 1,2 miljard euro lager is dan het geval was geweest als de Yeezy-lijn nog wel door het merk verkocht zou worden.