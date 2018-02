Rogier van der Linden: 'K. B. is kat in het nauw'

Rogier en Gordon leerden elkaar kennen in het programma Gordon Gaat Trouwen... Maar Met Wie? De twee hebben nog steeds goed contact. „We hadden deze week een afspraak om bij te praten, maar ik weet niet of Gordon dat trekt. Er is zoveel op hem afgekomen. Hij is er kapot van.”

Volgens Rogier zat K. B. nog in de kast toen het nieuws over zijn relatie met Gordon uitlekte. „Hij had het maar aan één vriend had verteld, maar familie en overige vrienden wisten het niet. Wat ik denk is dat de pers op de hoogte is gekomen van hun relatie. Dan kun je beter de regie in eigen hand houden en het zelf online gooien. Maar ja, als je dan een dubbelleven hebt, val je door de mand. Het beeldmateriaal spreekt voor zich.”

De horecaman krijgt nu geregeld de vraag of Gordon tijdens het programma al niet samen was met K. B., maar weigert dat te geloven. „Het had in ieder geval geen invloed op het programma. Gordon en ik zaten dicht bij elkaar, maar het allerbelangrijkste voor mij is: als twee mensen gaan trouwen, moeten daar twee achter staan”, zo vertelt hij aan het AD.