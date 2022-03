Kelly Clarkson mag naam officieel veranderen

„Er zijn geen bezwaren om de petitie om deze naamsverandering tegen te houden, waarbij het bij deze goed gekeurd wordt. De naam van de aanvrager is nu officieel Kelly Brianne”, valt te lezen in de officiële documenten.

Kelly vroeg in februari haar naamsverandering aan, nadat haar scheiding van Brandon Blackstock was afgerond. „Ik ben gescheiden, waardoor ik mijn ’huwelijksnaam’ heb opgegeven. Brianne is altijd mijn tweede naam geweest, naast mijn achternaam Clarkson. Op de een of andere manier voelt Kelly Brianne beter aan, het past bij me. Maar omdat ik al twintig jaar meedraai in de entertainmentindustrie als Kelly Clarkson, zal ik dat waarschijnlijk nooit meer kunnen veranderen en dat is prima.”

De zangeres kreeg de volledige voogdij toegewezen van de twee kinderen die ze met Blackstone deelt, dochter River (7) en zoon Remington (5). Haar ex-man krijgt de kinderen één weekend per maand te zien, maar ontvangt wel alimentatie van Kelly.