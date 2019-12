Dj’s lopend door Nederland voor Serious Request

Voor de inzamelingsactie lopen drie dj-teams 500 kilometer in estafettevorm van Zeeland naar Groningen. Ondertussen maken ze live een radioshow en bezoeken ze acties van luisteraars. De inzamelactie is niet helemaal hetzelfde als vorig jaar, er is dit keer namelijk maar één wandelroute. Ook kunnen belangstellenden dit jaar een of meerdere estafettes meelopen.

Onderweg kan er onder meer gedoneerd worden in collectebussen op de rug van de dj’s, ook kunnen luisteraars nog steeds plaatjes aanvragen. Als alles volgens planning verloopt, komen de dj’s op kerstavond aan op de Ossenmarkt in Groningen. Daar zijn ook optredens van Snelle, Naaz, Blanks, Merol en Roxeanne Hazes.

3FM gooide vorig jaar wegens tanende belangstelling het roer om voor de jaarlijkse actie Serious Request, waarmee sinds 2004 geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis. Het Glazen Huis maakte plaats voor The Lifeline en de dj’s trokken het land in, in plaats van te vasten in een glazen studio. Met de nieuwe opzet werd in 2018 1,3 miljoen euro ingezameld. Dat bedrag ging naar drie doelen rond het redden van levens: bescherming tegen natuurgeweld, noodhulp bij conflicten en reanimatiecursussen in Nederland.