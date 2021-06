MAFS-Lars is weer vrijgezel

„Lieve en ik hebben een leuke tijd samen gehad, maar zijn erachter gekomen dat we helaas niet goed genoeg bij elkaar passen om onze levens voor altijd met elkaar te delen”, vertelt hij aan het entertainmentprogramma.

„Kijkend naar de periode dat we samen waren, bevonden we ons eigenlijk nog in de datingfase. (...) We hebben mooie momenten beleefd, waren echt aan elkaar gewaagd en kunnen terugkijken op een leuke tijd. We zien en spreken elkaar nog gewoon en gunnen elkaar beide voor de toekomst het allerbeste, ook al is dat niet langer samen.”

De twee waren sinds april samen. Het is de tweede romantische teleurstelling voor Lars in een korte tijd. Eerder liep zijn televisiehuwelijk met Lizzy Witlox in Married at first sight op de klippen.