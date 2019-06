Taron Egerton verrast fans met duet Elton John

Taron, die Elton John speelt in de biopic Rocketman, zong samen met de 72-jarige zanger het nummer Your Song. Elton zelf speelde op de piano, maar stond na afloop van het nummer op om Taron te omhelzen. Het concert in Hove, Sussex, was de 95e show van Elton's Farewell Yellow Brick Road-tour.

Afgelopen zaterdag gaf Elton ook al een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Na verdere optredens in Europa maakt Elton de oversteek naar de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland voordat hij in november 2020 weer terugkeert in Groot-Brittannië. Op 16 december staat het laatste concert van Elton gepland in de O2 Arena in Londen.

