Sylvie Meis ontwerpt lingerielijn voor Aldi

„Het juiste ondergoed voelt aan als een tweede huid”, aldus Meis. „Bij het ontwerpen van de collectie heb ik daarom bijzondere nadruk gelegd op superzachte materialen, hoogwaardige afwerking en een hoog draagcomfort.”

De lijn bestaat uit spannende lingeriesetjes, negligés, bijpassende slaapmaskers, kamerjassen en pyjama’s. Alles is in het lichtgrijs, poederroze of zwart, zodat de stukken goed met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Over de samenwerking met Aldi vertelt Meis: „Ik ben blij dat ik een partner aan mijn zijde heb in Aldi, met wie ik mijn collectie tegen een redelijke prijs aan talloze vrouwen in heel Duitsland kan aanbieden.”

De collectie is vanaf 16 november in heel Duitsland te koop.