NikkieTutorials deelt jeugdfoto

„2020 heeft mijn leven totaal veranderd en werd soms heel, heel erg duister. Maar als ik er nu op terugkijk, heb ik me nog nooit zo vrij gevoeld”, schrijft Nikkie bij de foto.

Ze legt uit over de eerste foto uit de collage: „Op de linkerfoto zie je mij op de dag dat ik afscheid nam van mijn oude naam en me voorstelde als Nikkie. Het was de eerste dag dat ik meisjesachtige kleren aantrok en mijn haar in vlechtjes deed. Ik weet nog dat ik doodsbang was, maar tegelijkertijd ook heel sterk.”

„Ik zou willen dat ik dat meisje zou kunnen knuffelen en recht in de ogen zou kunnen kijken om te vertellen hoe dapper ze is.”

Bij de rechterfoto, die recent is genomen, omschrijft ze zichzelf als ’een sterke vrouw’, die af en toe nog een beetje bang voor de wereld is ’maar een fantastisch supportsysteem’ achter zich heeft staan. Hiermee lijkt ze te verwijzen naar het moment waarop ze gechanteerd werd en noodgedwongen uit de kast is gekomen als transgender.