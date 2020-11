Melige komedie Keanu Reeves

Inmiddels kennen we hem vooral als de actie-ster uit Speed, The Matrix en John Wick, maar Keanu Reeves brak door met een heel andere rol, die hij in Bill & Ted face the music herneemt.

In Bill & Ted’s excellent adventure (1989) speelde hij samen met Alex Winter een klunzig duo, dat een tijdmachine kreeg om zowel hun schoolexamen als de wereld te redden. Dat de vijftigers nu terugkeren in hun rollen, is vooral voor de cultaanhang leuk nieuws.

Bijna dertig jaar na Bill & Ted’s bogus journey, het eerste vervolg, blijken de onnozele helden nog steeds hun wereldreddende muzikale hit te moeten schrijven. Problematisch, want ze worden al jaren weggehoond door hun publiek en over 77 minuten vergaat het universum. In de hoop dat hun succesnummer in de toekomst al klaarligt, pakken Bill en Ted de tijdmachine om hun oudere versies te stalken. Intussen reizen hun tienerdochters naar het verleden, waar ze onder anderen Jimi Hendrix en Mozart proberen te strikken voor de perfecte band.

Ook de fans maken zo een tijdreis, vol met knipogen naar de vorige films en met garantie op humor van de flauwste categorie. Nieuwe grappen zijn er helaas te weinig. Zo wordt de lol om een killer-robot, die tot zijn eigen schrik de verkeerde slachtoffers maakt, tot vervelens toe uitgemolken. Nadeel is ook dat er inmiddels veel vergelijkbare films zijn verschenen. Met melige, maar beter uitgevoerde komedies als Dude where’s my car? en The pick of destiny, lijken Bill en Ted door de geschiedenis te zijn ingehaald.

✭✭ (2 uit 5)

Vanaf nu te zien via Pathé Thuis.