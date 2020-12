Derde seizoen van Mocro Maffia eind januari op Videoland

Mocro Maffia draait om een vete tussen twee drugsbendes en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan het eerste deel in 2018 verscheen, is ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer. Onder anderen Nasrdin Dchar, Oussama Ahammoud, Bilal Wahib en Robert de Hoog waren in de eerste twee seizoenen te zien.

De tweede reeks kwam half maart beschikbaar, vlak na de eerste coronalockdown. Het werd de best bekeken release bij Videoland van een gescripte serie tot nu toe. De opnames van de derde reeks vonden afgelopen maanden plaats.

Over de inhoud van seizoen 3 is nog niets bekendgemaakt. Op basis van de artwork die woensdagochtend op sociale media werd onthuld lijken alle hoofdrolspelers terug te keren.