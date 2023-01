Actrice Stijn Fransen in verwachting van tweede kindje

Fransen en haar partner Siegfried Jongsma verwelkomden in de zomer van 2021 al zoontje Lieuwe. Binnenkort krijgt de kleine man een broertje of zusje. Het geslacht van houdt Fransen nog in het midden, ze spreekt van een ’mini-mensje’ dat momenteel in de maak is.

Vorig jaar speelde Stijn naast Jan Versteegh de hoofdrol in de romantische komedie Hart op de juiste plek. Ze beleefde een persoonlijk romantisch hoogtepunt toen ze afgelopen november ten huwelijk werd gevraagd door haar verloofde tijdens een citytrip naar New York.

Stijn Fransen werd landelijk bekend door rollen in series als Spangas en GTST waar ze de dochter van Linda Dekker (Babette van Veen) speelde. In 2018 verliet ze de soap omdat ze na 2,5 jaar lief en leed toe was aan nieuwe avonturen.